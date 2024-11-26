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Zelikman
Автомобили «Москвич» будут использоваться кубинскими сервисами такси
Россия в скором времени отправит первую опытную партию из 50 машин

  Завод «Москвич» в Москве готов инициировать отправку пробной партии автомобилей на Кубу для их использования в сервисах такси. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

  Конкретные модели автомобилей «Москвич» пока не раскрываются, известно лишь, что в первую партию войдут порядка 50 единиц. Дмитрий Чернышенко охарактеризовал данное сотрудничество как многообещающий совместный проект. С кубинской стороны уже выбрана компания-оператор, расположенная в Гаване, а также предложена территория для размещения автопарка. Основная задача проекта заключается во внедрении на Кубе современных транспортных средств в условиях острой нехватки.

  Интересно отметить, что в период существования Советского Союза автомобили марки «Москвич» также экспортировались на Кубу. Этой осенью поступила информация о том, что автопарк Кубы начал активно обновляться. Объёмы ввоза автомобилей из других стран, таких как Соединённые Штаты Америки, Япония и Китайская Народная Республика, значительно увеличились, несмотря на то что такие покупки облагаются налогами, которые гораздо выше их реальной стоимости.

#россия #автомобили #рынок #такси #куба #«москвич
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