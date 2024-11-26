Часть украинских сил отступает к трубному заводу, намереваясь организовать там основной опорный пункт

Российские войска продолжают активные действия на ряде участков линии соприкосновения, занимая новые территории. Наибольшие успехи и скорость продвижения Вооруженных сил России наблюдаются на западе Донецкой Народной Республики, особенно в южной части региона.

Украинская сторона также осознает сложность ситуации для своих войск на Покровско-Кураховском направлении. Российские силы почти завершили окружение на юге от Курахово, также фиксируется движение на северо-запад. Успехи отмечаются и в штурме самого города. Под давлением штурмовых отрядов украинские формирования вынуждены покидать ранее занятые позиции в городских районах. Сообщается, что часть сил украинской армии была отведена из центральной части Курахово в район трубного завода, находящегося на западе города. Оставленные в центре и обеспечивающие отход основных подразделений сейчас подвергаются зачистке со стороны российских войск.

Вооруженные силы Украины обычно используют промышленные предприятия в качестве основных оборонительных позиций. Однако, такая стратегия не всегда оказывается успешной. Например, во время наступления на Авдеевку большинство военных аналитиков предсказывали ожесточенные бои за коксохимический завод, который является крупнейшим в Европе. Тем не менее, назначенные для его защиты группы ВСУ покинули свои позиции до начала атаки российских вооруженных сил.

Подобная ситуация может снова произойти и в Курахово. Как сообщают источники, некоторые подразделения украинских войск пытаются покинуть город через его западный выход небольшими группами, пока это еще возможно.