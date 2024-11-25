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Zelikman
Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Романовка на Кураховском направлении
Также в данном районе произошло расширение серой зона за счёт выдавливания с позиций частей ВСУ

  Российские вооруженные силы достигли очередного успеха на Кураховском участке линии соприкосновения. Появилась данные о том, что удар был нанесен по позициям украинских формирований, расположенным в Романовке, а также восточнее данного посёлка. По итогам наступательной операции, контроль над данным населённым пунктом был взят российскими силами.

  Этот посёлок расположен в так называемом южном Кураховском «кармане», где также расположены населенные пункты Ильинка, Веселый Гай и Анновка. При этом Ильинка, как и Романовка, была освобождена российской армией. Сейчас территория серой зоны в указанном «кармане» расширилась до Анновки, а также на севере этого села дополнительно на 1,5-2 километра.

  Контроль ВСУ над территориями южнее Курахово, а также в самом городе, стремительно уменьшается с каждым часом. Как уже сообщалось ранее, штурмовые группы российской армии вошли в центральную часть Курахово и продолжают расширять свои позиции. В то же время войска также продвигаются к северо-западу от города, в частности, в районе Сонцовки.

  Российские части успешно осуществляют наступательную операцию и на северном берегу Кураховского водохранилища. Украинские формирования понесли существенные потери в районе Кураховской теплоэлектростанции, где в последние дни активно действовала российская авиация.

#сво #армия #бои #наступление #курахово
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