Это позволит войскам продолжить окружение Покровска. Руководство ВСУ бросает имеющиеся силы на замедление российских сил в данном районе

Российская армия перешла к обходу оборонительных позиций украинских войск в районе Покровска с южной стороны. Киев дал команду своим формирования попытаться предотвратить данный манёвр. Об этом сообщают украинские источники и военные корреспонденты.

Согласно сведениям военкоров, российские военные активизировались в зоне посёлка Жёлтое, окружая Покровск с юга. На текущий момент боестолкновения продолжаются непосредственно в самом селе, и, по утверждениям украинских военных, российские силы уже заняли около половины его территории.

По информации, полученной российскими ресурсами, армия сумела пробить оборону украинских военных к северу от Жёлтого и значительно продвинулась вдоль линий железнодорожного сообщения. ВСУ, несмотря на все предпринятые действия, не в состоянии справиться с прорывом, поэтому начали отступление. В то же время российские штурмовые подразделения подошли к Жёлтому с южной стороны, от ранее занятой Пустынки, и начали боевые действия за этот населенный пункт.

Обострение ситуации на Покровском направлении отмечается и в украинских средствах массовой информации, которые утверждают, что российские силы «значительно продвинулись» в районе Покровска. Однако, не стоит считать, что основной удар будет наноситься именно с юга. Командование группы «Центр» за последнее время много раз использовало неожиданные стратегии, атакуя в одном направлении, в то время как основной напор шёл в другом.