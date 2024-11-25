Точное количество переданных боевых машин не разглашается

На вооружение Воздушно-Космических сил Российской Федерации поступила очередная партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, произведенных на Новосибирском авиастроительном заводе имени В.П. Чкалова, как сообщается в пресс-релизе Ростеха.

После передачи самолеты были отправлены на свои боевые позиции. Перед тем как быть переданными подразделениями, все боевые машины прошли необходимые наземные и лётные испытания. Информация о количестве поставленных машин остаётся конфиденциальной. Фронтовой бомбардировщик Су-34 является ключевым воздушным средством для поражения позиций Вооружённых сил Украины в зоне Специальной Военной Операции, показав высокую эффективность, особенно при использовании авиационных бомб с модулями планирования. Начиная с 2021 года, Военно-Космические силы России получают обновлённую версию Су-34М.

Су-34 представляет собой российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик, созданный для осуществления ударов с воздуха по наземным целям противника на оперативной и тактической глубине, даже в условиях наличия у оппонента серьёзных средств противовоздушной обороны. Он имеет возможность выполнять свои задачи без необходимости в поддержке истребителей-перехватчиков. Дальность его полета достигает 4 000 километров, максимальная скорость составляет 1 900 км/ч, а боевое вооружение может достигать восьми тонн.