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Zelikman
Seasonic представила новый модульный блок питания мощностью 1600 Вт
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition — это новинка, разработанная в сотрудничестве с известной австрийской компанией Noctua

  Noctua славится своими системами охлаждения и тихими вентиляторами. Источник питания оснащён вентилятором NF-A12x25, который отличается низким уровнем шума. Модель мощностью 1600 Вт создана для передовых высокопроизводительных компьютерных систем, и этой мощности должно хватить даже для самых требовательных конфигураций с двумя графическими процессорами. Блок питания имеет два 12 В разъема — 6×2, соответствующих стандартам PCIe 5.1, и совместим с ATX 3.1. Он мощный, бесшумный и достаточно дорогой. Цвет устройства — коричневый.

  Согласно информации от Noctua, новое изделие может работать в полностью пассивном режиме при загруженности менее 50% и температуре ниже 25C. Соответственно, если системе потребуется всего 800 Вт, вентилятор, вероятно, задействован не будет. Если же нагрузка возрастёт, вентилятор включится, и даже при 100% загрузке уровень шума не превысит 24 дБА, что позволит поддерживать температуру ниже 25C.

  «Благодаря полупассивной настройке управления вентилятором, TX-1600 Noctua Edition будет работать полностью пассивно до примерно 50% нагрузки при типичных температурах окружающей среды начнёт медленно наращивать обороты вентилятора по мере увеличения нагрузки или температуры. Это делает его фантастическим выбором не только для высокопроизводительных сборок, но и для бесшумных систем, которым не требуется больше 1600 Вт», 

  Основной проблемой является высокая цена. Стоимость в 569 долларов делает этот источник питания весьма дорогим, и трудно найти причины для оправдания такой суммы, даже для моделей серии GeForce RTX 5000. Помимо этого, цветовая гамма может не удовлетворить все вкусы и создать трудности при сборке системы, которая будет полностью соответствовать желаемому дизайну.

#компьютеры #железо #noctua #seasonic #prime tx-1600 noctua edition
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ASRock впервые выходит на рынок блоков питания
Представлен блок питания Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition с вентилятором NF-A12x25
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