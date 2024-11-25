Инсайдер MEGAsizeGPU вновь одним из первых представил логотип видеоадаптера GeForce RTX 50, конкретно модели RTX 5090D. Это доказывает статус данной карты как флагмана в линейке Blackwell, а также указывает на наличие специальной версии для китайского рынка.
Стоит напомнить, что модель RTX 4090D была выпущена в 2023 году с целью обхода экспортных ограничений США на мощные графические процессоры, нацеленных на КНР. Эта модель действительно обладает меньшим количеством ядер и сниженным тепловым пакетом. Технически эти видеокарты не подвергались разгону, что ограничивало возможности пользователей в изменении конфигурации.
Тем не менее, Nvidia не предприняла активных мер против разгона этих графических процессоров, в результате чего некоторые экземпляры RTX 4090D демонстрировали производительность, сопоставимую с RTX 4090. Судя по всему, аналогичная ситуация возникнет и с серией RTX 50, учитывая отсутствие проблем с реализацией RTX 4090D со стороны Nvidia . На данный момент никакой информации о RTX 5080D нет. Но ранее были слухи о их возможном появлении. Обе видеокарты будут доступны исключительно на рынке Поднебесной.
Кроме того, многие производители видеокарт уже изменили свои бизнес-модели, чтобы обойти подобные ограничения. Например, ZOTAC перенёс свою штаб-квартиру из Гонконга в Сингапур, а линии по производству графических карт будут расположены в Индонезии. Вопрос производства остаётся актуальным, так как значительная часть видеокарт всё ещё собирается в Китае.