Данная модель будет выпускаться для китайского рынка, обходя санкции Соединённых Штатов Америки

Инсайдер MEGAsizeGPU вновь одним из первых представил логотип видеоадаптера GeForce RTX 50, конкретно модели RTX 5090D. Это доказывает статус данной карты как флагмана в линейке Blackwell, а также указывает на наличие специальной версии для китайского рынка.

Стоит напомнить, что модель RTX 4090D была выпущена в 2023 году с целью обхода экспортных ограничений США на мощные графические процессоры, нацеленных на КНР. Эта модель действительно обладает меньшим количеством ядер и сниженным тепловым пакетом. Технически эти видеокарты не подвергались разгону, что ограничивало возможности пользователей в изменении конфигурации.

Тем не менее, Nvidia не предприняла активных мер против разгона этих графических процессоров, в результате чего некоторые экземпляры RTX 4090D демонстрировали производительность, сопоставимую с RTX 4090. Судя по всему, аналогичная ситуация возникнет и с серией RTX 50, учитывая отсутствие проблем с реализацией RTX 4090D со стороны Nvidia . На данный момент никакой информации о RTX 5080D нет. Но ранее были слухи о их возможном появлении. Обе видеокарты будут доступны исключительно на рынке Поднебесной.

Кроме того, многие производители видеокарт уже изменили свои бизнес-модели, чтобы обойти подобные ограничения. Например, ZOTAC перенёс свою штаб-квартиру из Гонконга в Сингапур, а линии по производству графических карт будут расположены в Индонезии. Вопрос производства остаётся актуальным, так как значительная часть видеокарт всё ещё собирается в Китае.