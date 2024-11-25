Выпуск планирует начать на мощностях калужского завода, принадлежащего компании «Автомобильные технологии»

Российское представительство марки Haval объявило о старте сборки кроссовера M6 в цехах калужского завода, который в настоящее время управляется компанией «Автомобильные технологии». Информация об этом предоставлена изданием «Китайские автомобили».

По данным издания, организовать выпуск M6 на предприятии Haval в Тульской области не удалось из-за высокой загрузки предприятия, занимающегося сборкой других автомобилей. К примеру, Haval Jolion регулярно входит в число самых популярных моделей на российском рынке. Год назад появилась информация о том, что стартовавшие на тульском заводе работы по сборке M6 не привели к успеху.

Партнёром для совместной работы было выбрано бывшее предприятие «ПСМА Рус», что обусловлено не только наличием достаточных производственных мощностей, но и выгодными логистическими условиями. Расстояние до предприятия Haval в Тульской области составляет всего 160 километров. Сборка модели Haval M6 в Калуге будет производиться по технологии мелкоузловой сборки с процессами сварки и покраски кузовов.

Также предполагается, что проект контрактной сборки может быть временным, так как новое одобрение типов транспортных средств (ОТТС) для кроссовера выдано всего на один год. В настоящее время цена Haval M6 в России начинается от 2 179 000 рублей.

Кроме того, в Калуге может быть налажена сборка еще одного кроссовера из Китая. В середине ноября стало известно, что компания AGR, которая сейчас управляет бывшим заводом Volkswagen, объявила о расширении своей команды и начале набора новых работников. По одной из версий, на данном заводе планируется начать производство автомобилей марки Chery.