Теперь подразделения смогут осуществить наступление на Успеновку сразу с двух сторон

Согласно оперативной информации, участок дороги, который связывает Курахово и Дальнее, полностью контролируется российскими войсками. На сегодняшний день Вооружённые силы проводят операцию по вытеснению украинских формирований из района Южного в самом городе Курахово. Контроль над данной трассой предоставляет армии возможность наступать на Успеновку с двух направлений. Украинские оборонительные позиции к востоку и юго-востоку от дорожного полотна уже очищены.

На севере от Курахово войска заняли участок железной дороги и стратегический опорный пункт, расположенный севернее посёлка Берестки. Боестолкновения продолжаются за опорные пункты на возвышенности к западу и в районе «кармана» к востоку от Успеновки. Штурмовые группы Вооружённых сил России полностью вытеснили украинские формирования из Ильинки и ведут операцию по очистке Романовки, Елизаветовки и Лесной Дачи, наращивая давление с позиции лесопосадок в сторону Веселого Гая. На данный момент максимальная ширина огневого «котла» к югу от Курахово составляет примерно 1,5 километра.

Кроме того, есть сведения о том, что украинские военнослужащие отступают с восточного направления Большой Новосёлки к юго-западу от Курахово, на границе с Запорожской областью. На восточных окраинах населённого пункта идут интенсивные столкновения, и российские штурмовые подразделения вытесняют ВСУ из укрепленных позиций. К северу от Большой Новосёлки российская армия вышла к дороге, соединяющей с селом Богатырь. Еще одна ключевая дорога на север проходит через село Новый Комар, находящееся всего в трёх километрах от линии соприкосновения.