Новая модель получила матрицу QD-OLED от компании Samsung и комплектуется многофункциональным кронштейном.

AOC расширила свою линейку игровых мониторов, представив новую 27-дюймовую модель. Модель Q27G4ZDB поступила в продажу вскоре после начала реализации U27G40E и Agon Pro AG276FK.

Ключевым элементом Q27G4ZDB является панель QD-OLED, разработанная компанией Samsung Display. Вместо FullHD разрешения с частотой обновления 360 Гц, которыми обладают некоторые другие устройства компании, эта модель сочетает в себе разрешение 2560х1440 пикселей и частоту обновления изображения 240 Гц. Также она демонстрирует время отклика GtG всего 0,03 мс и поддерживает Adaptive-Sync.

Модель Q27G4ZDB обеспечивает 98% охвата цветового пространства Adobe RGB и достигает пикового значения яркости HDR в 1000 нит (APL 3%). Однако, при воспроизведении HDR-контента максимальная яркость панели снижается до 450 нит, а в режиме SDR - до всего лишь 250 нит. Также стоит отметить, что данный монитор имеет сертификаты VESA ClearMR 13000 и DisplayHDR 400 True Black.

Кроме того, AOC оснастила Q27G4ZDB многофункциональным кронштейном, который позволяет изменять угол наклона, поворот и высоту до 320 мм. Однако, стоит учесть, что у монитора из разъёмов имеются только DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиовыход 3,5 мм. На данный момент компания AOC не предоставила информацию о цене Q27G4ZDB. Также неизвестно о сроках его выхода на международный рынок.