Таким образом новый флагман окажется на 100 долларов дороже своего предшественника

Xiaomi планирует презентовать линейку Redmi K80 в Китае 27 ноября. Ранее компания намекала на значительные обновления в этой серии, а версия Pro будет отличаться от других флагманов на рынке.

Томас Ван, президент суббренда Xiaomi Redmi, указал, что стоимость может достигать приблизительно 4000 юаней в Китае (около 552 долларов). Для сравнения, Redmi K70 Pro стартовал на китайском рынке с ценой 3299 юаней (примерно 455 долларов). Это заметный рост по сравнению с предыдущей моделью, однако, данный шаг не является неожиданным, поскольку смартфоны на Snapdragon 8 Elite, как правило, имеют более высокую цену.

Недавно анонсированные флагманы на базе Snapdragon 8 Elite также показали рост цен. Тем не менее, Томас Ванг утверждает, что повышенная стоимость для Redmi K80 Pro будет оправдана. Он отмечает, что у приближающегося смартфона характеристики батареи будут наиболее универсальными в своем классе.

Недавний тизер от компании подтвердил, что Redmi K80 Pro может продемонстрировать рекордные результаты в AnTuTu — почти 3,2 миллиона баллов. С использованием чипа D1, этот Snapdragon 8 Elite также ориентирован на высокую энергоэффективность. Важно подчеркнуть, что модели линейки K уже не будут рассматриваться как доступные флагманы.

Компания теперь планирует предлагать универсальные флагманские устройства, в то время как линейка Turbo займёт место базовых моделей Redmi. Цены на эти устройства на глобальном уровне пока не раскрыты, но ожидается, что серия K80 появится в других регионах под брендом Poco F7, и стоимость этих моделей может быть выше, чем у F6.