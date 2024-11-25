В сети появляется всё больше модов, призванных упростить некоторые механики игры.

После более чем десятилетия работы, Stalker 2: Heart of Chornobyl вышел на платформах ПК и Xbox. Игра уже демонстрирует значительный успех. GSC Game World сообщает о продаже примерно миллиона копий. Вдобавок множество игроков используют подписку Game Pass, что превращает этот апокалиптический шутер от первого лица в настоящую сенсацию.

Тем не менее, для тех, кто не знаком с серией Stalker быстро становится ясным, что эта игра не является лёгкой. В ней геймеров ожидает весьма беспощадный мир, который заставляет быть постоянно настороже, грамотно управлять ресурсами и действовать обдуманно . Другими словами, это сложный проект, который может отпугнуть тех, кто привык к более привычным играм в жанре шутер, таким как Call of Duty.

Тем не менее, благодаря неустанным усилиям ряда моддеров, игра стала чуть легче. На платформе Nexus Mods, где размещаются модификации и разработки сообщества для множества игр, уже можно найти огромное количество модов для Stalker 2, специально созданных для облегчения игрового процесса.

К примеру, существует мод, который снижает вес предметов, загруженный более 33 000 раз. Мод способен уменьшить вес до нуля или до небольшой доли от первоначального значения. Также доступна модификация, которая увеличивает время спринта. В дополнение к этому, имеется мод, устраняющий потерю прочности оружия и экипировки. Подобных модификаций огромное множество, и сообщество продолжает выпускать новые.



