Redmi Smart TV X 2025 будут доступны по цене от 2179 юаней. Старшая модель стоит 4799 юаней.

В линейку входят четыре варианта, каждый из которых оборудована 4K панелью и поддерживает максимальную частоту обновления в 240 Гц. Самая маленькая модель имеет диагональ 55 дюймов, а 85-дюймовый вариант является самым крупным.

Все варианты, по заявлениям компании, охватывают 94% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает высокую точность цветопередачи. Внутри устройств установлен мощный процессор MediaTek MT9655 с четырехъядерной архитектурой. Он работает в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Xiaomi утверждает, что данный процессор способен обеспечить отличную скорость отклика, что особенно важно для геймеров.

Что касается программного обеспечения, серия Redmi Smart TV X 2025 года, как и большинство последних смарт-продуктов компании Xiaomi, функционирует на базе HyperOS 2.0. Это позволяет новым телевизорам обеспечивать интеграцию с другими совместимыми устройствами. Xiaomi оснастила свои модели пультом управления с поддержкой NFC, который предназначен для упрощения взаимодействия.

Среди дополнительных характеристик новой линейки Redmi Smart TV X можно отметить Wi-Fi 6, высокое разрешение интерфейса, функции защиты зрения для комфортного просмотра и умное управление. Наименьшая модель в этой серии стоит 2179 юаней, тогда как самая высококлассная версия оценивается в 4799 юаней в Китае. Информация о глобальных ценах и доступности пока не опубликована, но Xiaomi уже выпускала предыдущие модели серии X за пределы Китая.