Модель будет конкурировать с такими брендами, как Rolls-Royce или Mercedes-Maybach в премиум-сгементе

Компании Huawei и JAC анонсируют премиальный электрический седан под новым брендом Maextro, который дебютирует 26 ноября. Это будет модель S800, первая фотография которой была опубликована перед официальной презентацией. Четырёхдверный автомобиль поступит в продажу в 2025 году, сообщает Car News China.

Бренд Maextro (в китайском варианте - Zunjie) станет частью линии HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), в которую уже входят три совместных проекта Huawei — Aito, Luxeed и Stelato. Первой моделью этого нового суббренда станет седан, обладающий комфортом на уровне Rolls-Royce или Mercedes-Maybach. По предварительным данным, длина автомобиля составит 5,5 метра.

Основой для нового электромобиля станет платформа X6 от JAC. На данный момент отсутствуют подробности о технических характеристиках. Ожидаемая цена новинки составляет примерно 1 миллион юаней, что эквивалентно 140 тысячам долларов. Ведётся работа над второй моделью, которая планируется к выходу в 2025 году, но подробностей о ней пока не предоставлено.

Ранее сообщалось, что Maextro S800 будет соперничать с флагманами ведущих немецких автопроизводителей, а также с другими электрическими моделями, такими как Nio ET9. Новый завод, предназначенный для производства электромобиля, рассчитан на выпуск 200 тысяч автомобилей в год, и вторая модель будет представлять собой минивэн.