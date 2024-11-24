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Zelikman
Российская армия подняла флаг над взятым под контроль посёлком Дарьино
Однако в настоящий момент на территории населённого пункта еще наблюдается активность ВСУ

  Силы группировки «Север» ведут наступление в Курской области, вытесняя украинские войска, которые вторглись в регион. Об этом информирует Министерство обороны в своем новом отчёте.

  Как сообщают военные источники, бои разворачиваются в таких местностях, как Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина. Противостояние ведётся с 14 украинскими бригадами. На передовой в Новоивановке наблюдается прогресс, а также на юге Суджанского района, где российские войска взяли в плен 12 украинских солдат.

  По данным источников, есть успехи в Дарьино, где десантники 106-й Воздушно-десантной дивизии установили российский флаг над населённым пунктом. Однако, в этом районе всё ещё действуют украинские подразделения, которые оказывают серьёзное сопротивление. Также сообщается о достижениях к югу от Суджи в районе Плёхово. В районе Ольговского леса не прекращается исследование местности, где накануне завершилась ликвидация окруженной группы украинских сил. В лесах могут скрываться раненые бойцы ВСУ.

  Силы украинской армии осуществили одну контратаку в районе Свердликово, которая окончилась неудачно. группа ВСУ была обнаружена на подходе и после этого уничтожена.

По информации западных СМИ, украинские войска за последнее время потеряли более половины контролируемой ими территории в Курской области после начала вторжения. Тем не менее, распоряжения о выводе войск не поступало и скорее всего не будет, несмотря на понесенные потери.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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