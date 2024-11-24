Сообщается, что ВСУ выпустили свыше 30 ударных дронов самолётного типа

Вооруженные силы Украины осуществили новую попытку атаки на российские территории с использованием беспилотников. Ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 украинских дрона самолётного типа, об этом сообщило Министерство обороны.

По информации, предоставленной ведомством, украинская армия нанесла удары по четырем российским регионам, из которых два находятся на границе. Главной целью атак стал Курск, где было зафиксировано использование 27 беспилотных летательных аппаратов, как указывают силы противовоздушной обороны. Власти региона добавляют, что помимо дронов в нападении участвовали две ракеты, которые были запущены по области до полуночи. Однако, военные не упоминают о ракетном нападении, и в настоящее время неясно, что это были за типы ракет.

Также украинские дроны были нейтрализованы в Белгородской, Липецкой и Орловской областях. Судя по отсутствию сообщений о происшествиях, на земле не было повреждений и пострадавших.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области», — такую информацию предоставило Министерство обороны.