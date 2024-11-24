Сообщается, что беспилотники фиксировались над Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областями.

Российская армия не прекращает проводить удары по целям Вооруженных сил Украины, и ночь с 23 на 24 ноября также оказалась результативной. Согласно украинским источникам, российские беспилотники «Герань-2» атаковали объекты в нескольких областях, включая Киевскую.

Воздушная тревога в ряде регионов восточной и центральной Украины сработала сегодня позже, чем обычно. Российские дроны-камикадзе появились в небе примерно во втором часу ночи. Ранее украинские воздушные силы лишь сообщали о нанесении ударов авиационными бомбами с модулями планирования по целям в Сумской и Харьковской областях.

Первая группа беспилотных летательных аппаратов вошла в воздушное пространство с направления Сумской области. Затем дроны начали появляться и над другими регионами Украины, срабатывали сирены в Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях.

В ходе атаки беспиотники нанесли удары по Киеву, судя по сообщениям, появившимся в украинских социальных сетях, произошло два налёта. Городские власти сообщили о работе системы ПВО, в то время как средства массовой информации упоминали о взрывах ранним утром, однако, без конкретики. Взрывы также ощущались ночью в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, но, скорее всего, здесь отработали не беспилотниками, а авиационными бомбами.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, на 7 часов утра некоторые российские беспилотники всё еще остаются в воздухе над Украиной. Судя по всему, атака ещё не окончена.