Компания намерена внедрить свои разработки в смартфоны южнокорейского гиганта.

Похоже, что Google уже давно находится в поле зрения Министерства юстиции США из-за своей монополистической деятельности. Регуляторы настроены решительно и стремятся устранить доминирование Google на рынке поисковых систем, даже поднимая вопрос о возможной продаже браузера Chrome. Хотя компания сосредоточена на судебных разбирательствах, это не единственная проблема, которая её беспокоит.

Ранее ресурс The Information высказывал предположение о потенциальном сотрудничестве между Samsung и OpenAI. Накануне аналитик Дэн Нистедт сообщил на платформе X, что OpenAI активно ведёт переговоры с южнокорейским гигантом с целью внедрения своего искусственного интеллекта в устройства компании. Это может оказаться неблагоприятной новостью для Google, так как Samsung уже является одним из основных партнёров, использующих ИИ-технологии от Google для своей линейки смартфонов Galaxy.

Устойчивое доминирование Google на рынке поисковых систем уже подвергается активной критике, и технические специалисты предполагают, что в случае продажи Chrome было бы логично, чтобы его приобрела OpenAI. Компания не только оспаривает лидерство Google в роли поискового гиганта, но и стремится к сотрудничеству с её партнёром Samsung, что может представить серьёзную угрозу для корпорации.

На данный момент ни одна из сторон не подтвердила свои текущие действия, и любые утечки или отчёты следует рассматривать с настороженностью. Если OpenAI действительно начнет сотрудничество с другими технологическими гигантами по типу Samsung, это не только приведёт к значительному росту конкуренции в сфере ИИ, но и может изменить баланс сил в индустрии.