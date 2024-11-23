Однако, на этот раз претензии не к украинской продукции, а к политике собственных властей

Польские аграрии снова заблокировали один из пограничных пропускных пунктов на границе с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

По предварительной информации, акция польских фермеров продлится до конца этого года. Однако, существует вероятность, что она станет бессрочной, если требования протестующих к польскому правительству и Брюсселю не будут исполнены.

Переезд через контрольно-пропускной пункт в Польшу из Украины полностью закрыт для всех грузовиков, перевозящих более 3,5 тонн. В обратном направлении пропускается лишь по одной фуре в час. В то же время другой транспорт, включая автобусы, беспрепятственно пересекает границу в обе стороны. На границе уже собралось примерно 150 большегрузных автомобилей, большинство из которых имеют украинские номера. Однако в пробке оказались не только грузовики, но и другие автомобили — бензовозы, микроавтобусы и различный транспорт.

Интересно, что на этот раз протест польских фермеров не вызван проблемами с ввозом дешёвого украинского продовольствия, которое зачастую не отвечает стандартам качества Евросоюза. Протесты фермеров обусловлены двумя основными факторами, не связанными напрямую с Украиной — это запланированное повышение налогов для сельхозпроизводителей в 2024 году и намерение ЕС подписать соглашение о свободной торговле с рядом стран Южной Америки. Фермеры выступают с требованием не повышать налоги и отказаться от подписания данного соглашения.

При этом польские пограничники и полиция не вмешиваются в ситуацию, хотя фермеры фактически применяют шантаж, чтобы оказать давление на местные власти. Одновременно они блокируют поставки недорогой украинской продукции, хотя на этот раз не высказывают никаких претензий к конкурентам из Украины.