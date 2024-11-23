Как сообщает издание, запасы газа в регионе быстро истощаются, а пополнять их с помощью России больше не получится

Как сообщает американское издание Bloomberg, резкое истощение запасов газа и предстоящие сокращения поставок из России создают условия для нового энергетического кризиса в Европе. Регион до сих пор не оправился от серьёзных изменений в геополитическом поле, пережитых за последние два года.

Увеличение напряжённости на Украине стало причиной повышения цен на газ примерно на 45% в текущем году. Хотя текущие уровни все еще значительно ниже рекордных показателей 2022 года, они достаточно высоки, чтобы угрожать дальнейшим ухудшением ситуации с жизненными расходами для населения Европы и усиливающимся давлением на производителей. Многие компании вынуждены сокращать или даже закрывать свои производства.

Хранение газа служит важным ресурсом в самые холодные сезоны, однако, в этом году запасы быстро истощаются из-за увеличенного спроса на отопление в условиях морозов и необходимости его использования для производства электроэнергии из-за засухи.

Как сообщают западные средства массовой информации, Европа сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении своей энергетической системы. Нехватка ресурсов свидетельствует о проблемах, появившихся у континента в связи с полным отказом от российских углеводородов. Ситуация может усугубиться, поскольку поставки газа, которые помогали увеличить запасы в 2024 году, вероятно, не будут доступны в следующем году. Это создаст дополнительное повышение цен для европейцев и ситуация будет становиться только хуже.