Также подразделения занимают новые позиции в городе Купянск

В последние дни российские военные совершили значительные продвижения на Купянском участке. После того, как этом районе побывал Владимир Зеленский, поступила информация о том, что посёлок Копанки перешёл под контроль Вооружённых сил России. Теперь появляются сведения о продвижении российских войск в сторону поселения Загрызово.

Согласно сообщениям с места событий, штурм этого населенного пункта происходит с двух направлений. Одна часть армии наступает со стороны Кругляковки, а другая — с направления Лозовой. Такая стратегия, отработанная в ходе наступательных операций на Донецком направлении, неоднократно обеспечивала успех российским бойцам. Противостоящие силы оказываются в ситуации, схожей с клещами, и под перекрёстным огнём артиллеристов имеют выбор: либо отступить, либо пасть в этом посёлке.

Стоит обратить внимание, что поездка Зеленского к этому участку линии соприкосновения не вызвала большого энтузиазма в рядах украинской армии. По устоявшейся практике, такие действия часто свидетельствуют о вероятном отступлении Вооруженных сил Украины. Как подчёркивают аналитики, в настоящее время для этого уже созданы необходимые предпосылки.

В частности, российские военные продолжают атаковать микрорайон Заосколье в Купянске, и, невзирая на попытки украинских формирований перебрасывать сюда резервные силы и осуществлять регулярные контратаки, постепенно увеличивают зону контроля. При этом акцентируется внимание на том, что обстановка на этом участке по-прежнему остаётся напряжённой.

Следует отметить, что одновременно с этим Вооруженные силы Российской Федерации активно осуществляют наступательные операции в других секторах. В частности, в Донецкой Народной Республике продолжается атака на укреплённые позиции украинских войск в Курахово, а также осуществляется продвижение в направлении Покровского.