Согласно сообщениям от источников, у компании уже есть прототипы будущего приложения

После появления ChatGPT в 2022 году он начал составлять серьезную конкуренцию Google на рынке технологий искусственного интеллекта. Совсем недавно OpenAI нанесла мощный удар по Google, представив SearchGPT. Однако, стартап из Сан-Франциско не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно свежему отчету, OpenAI рассматривает возможность разработки собственного веб-браузера.

SearchGPT — это поисковая система, основанная на технологиях искусственного интеллекта. Она схожа с тем, что предлагает AI Overviews или Perplexity от Google. Когда вы выполняете поиск, система предоставляет сгенерированное искусственным интеллектом резюме запрашиваемой информации. Кроме того, поисковик отображает ссылки на источники, откуда были получены данные. Эта функция в данный момент доступна для пользователей ChatGPT Plus и вскоре будет доступна для бесплатных подписчиков.

Согласно сообщениям от информированных источников, OpenAI обратилась к ряду компаний для разработки нового приложения. Сообщается, что среди них оказались такие фирмы, как Conde Nast, Everbite, Redfin и Priceline. Визуальные представления браузера отсутствуют, и, вероятно, мы не увидим их в ближайшее время. Тем не менее, осведомлённые лица уже имели возможность ознакомиться с прототипами и дизайном браузера,.

В настоящее время Министерство юстиции США требует от Google продать свой браузер Chrome. Он является наикрупнейшей поисковой платформой в мире, и многие видят в этом одну из основных причин данного требования. Государственные органы пристально следят за деятельностью Google и намерены разделить компанию. Ей был присвоен статус монополиста как на рынке приложений для Android, так и в сфере поисковых услуг.

Точные последствия возможной продажи Chrome остаются неизвестными. Новый владелец может либо продолжить развивать браузер, либо привести его к упадку. В случае последнего исхода, у потенциального браузера от OpenAI появится шанс завоевать существенную долю рынка.