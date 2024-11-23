Согласно новым данным, по габаритам данная модель будет чуть больше Toyota RAV4

Марка Omoda представила обновлённую информацию о своём среднем классе кроссовера C7, который начнет продаваться России уже в 2025 году. Как сообщается, модель выйдет в первой половине года. Также были оглашены размеры нового автомобиля и некоторые особенности его оснащения, в том числе детали о медиасистеме. По предварительным данным, кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Размеры Omoda C7 составляют 4660 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1670 мм в высоту, а колесная база равна 2720 мм. Таким образом, его размеры немного превосходят Toyota RAV4. Внутри салона C7 практически не осталось физических кнопок. Автомобиль оборудован двумя местами для беспроводной зарядки и двухуровневым центральным тоннелем с охлаждаемым отсеком. Приборная панель выполнена в миниатюрном стиле, в то время как диагональ центрального экрана составляет 15,6 дюйма и имеет разрешение 2K. Передний пассажир сможет перемещать экран вдоль панели к сиденью, что позволит ему, к примеру, просматривать видео, не отвлекая водителя во время поездки. Однако, представитель Omoda уточнил, что данная функция станет доступна для серийных автомобилей в России лишь спустя некоторое время после начала продаж.

Медиасистема будет оснащена 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенного хранения. Управление ею возможно как через сенсорный экран, так и с помощью голосовых команд или жестов. Кроссовер будет предлагать спортивные передние сиденья, дизайн и комфорт которых заимствованы у игровых кресел.

Что касается двигателя для модели C7, информации пока недостаточно. Согласно одной версии, кроссовер оснастят 1,6-литровым турбомотором мощностью около 180 лошадиных сил. Согласно другой — 1,5-литровым, развивающим 150 лошадей. Перед началом продаж Omoda C7 пройдёт серию испытаний. Точная дата выхода на рынок пока не озвучивалась, однако, ожидается, что это произойдёт в первой половине 2025 года.