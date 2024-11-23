За минувшие сутки подразделения взяли под контроль еще 12 квадратных километров в данном районе.

Поступили сообщения о том, что российские военные преодолели сопротивление ВСУ на северном берегу Кураховского водохранилища и заняли населённый пункт Берестки. Этот посёлок расположен на западе от ранее взятых российскими силами Ильинок и находится на противоположной от Кураховской ТЭС стороне водохранилища по оси юг-север.

На текущий момент в Берестках продолжается операция по зачистке западной окраины посёлка. Известно о наличии группы украинских военнослужащих, которые не смогли покинуть населённый пункт и были взяты в плен российскими бойцами. Со взятием под контроль населённого пункта Берестки перед Вооружёнными силами России появляются новые возможности для взятия всего северного берега Кураховского водохранилища с выходом к Старым Тернам. Совсем недавно украинская сторона пыталась затруднить продвижение, осуществив подрыв дамбы.

Все действия российской армии способствуют успеху Кураховской операции. В течение последних суток на направлении Курахово взяты под контроль территории общей площадью не менее 12 квадратных километров, включая участки, находящиеся в пределах самого города. Продвижение в данной области не прекращаются.