Автомобиль был протюнингован, получив часть комплектующих от BMW и стоит 22,5 тысячи евро

На специализированном сайте Motorsportmarkt выставлена на продажу уникальная Lada, находящаяся в немецком Мариенберге. В объявлении не уточняется, какая модель послужила базой для проекта, но форма передней части и общий силуэт кузова сильно напоминают ВАЗ-2101. Автомобиль был превращён в гоночное купе с мощным 500-сильным мотором и подшасси от BMW, предназначенным для дрифта и туринговых гонок. Оценён он в €22,5 тысячи, что примерно в два раза превышает стартовую стоимость Lada Vesta в России.

Что касается мотора, то на нём установлен нагнетатель с рабочим объёмом 2,0 литра. Его происхождение неясно, однако, он подвергся значительным модификациям. В описании упоминаются, среди прочего, измененная головка, кованые поршни и шатуны, улучшенная топливная система, кастомные коллекторы, интеркулер и доработанная система охлаждения. Также были установлены кастомные выхлопная система и топливный бак в багажнике.

В качестве трансмиссии используется пятиступенчатая механика ZF с керамическим сцеплением и задним дифференциалом. Подвеска была собрана из комплектующих BMW E36 и E46, дополнена деталями Eibach, тормозными суппортами Porsche и гидравлическим ручником Wilwood. Колеса — размером 17 дюймов. Внешний вид автомобиля изменился не только за счёт визуального отказа от задних дверей, но и благодаря расширенным колёсным аркам, переднему сплиттеру и огромному заднему антикрылу. Интерьер напоминает кабину гоночного автомобиля с «ковшами» и защитным каркасом. Также был переработан центральный тоннель и передняя панель. С момента своего создания в 2017 году этот спортивный ВАЗ проехал около 2500 километров.

Судя по представленным фотографиям и техническим данным, этот автомобиль был сконструирован в Латвии. В 2019 году в стране был выставлен на продажу ВАЗ-2101, который внешне схож с данным экземпляром и обладает практически идентичными доработками. Если сейчас в Германии действительно предлагают автомобиль латвийского гонщика Миндаугаса Гразиса, то на нём установлен мотор от Lancia Delta Integrale. Некоторые надписи на кузове указывают на то, что в Мариенберге «копейка» использовалась не только для гонок, но и как шоукар для продвижения одной из местных таксомоторных служб, директор которой указан как один из гонщиков этого спорткара.