Военным удалось выйти к центральной улице посёлка, постепенно продавливая оборону ВСУ в этом районе.

Российская армия продвигается в посёлке Берестки, расположенном на северном берегу Кураховского водохранилища. На данный момент времени штурмовые отряды вышли на центральную улицу, фактически контролируя около половины населённого пункта. Отрядами Вооруженных Сил Украины осуществляется попытка удержать этот район. Однако, российские артиллеристы, а также авиагруппы активно отрабатывают по позициям украинских формирований.

Специальная Военная Операция не снижает обороты вокруг Кураховского водохранилища, и высокая интенсивность боестолкновений сохраняется в пределах населённых пунктов Петровка, Юрьевка, Сонцовка и Берестки. Российским войскам также удалось осуществить наступление в сторону Успеновки на участке протяжённостью до 3,2 километров, продвигаясь южнее и вдоль лесополосы.

На юг от Курахово Вооружённые силы России вытесняют украинские войска из населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы и к северо-западу от Трудового, стремясь отрезать позиции частей ВСУ южнее Успеновки. В то же время в Курахово не прекращаются интенсивные столкновения.

На Великоновосёлковском направлении российские войска продвигаются вдоль реки Шайтанка и нескольких лесополос, продвигаясь на северо-запад от Новодонецкого на участке шириной не менее 4 километров и глубиной более 3 километра. Киев время от времени пытается организовать контрнаступление, но не может остановить наступление российских частей. Подтверждение успехов армии России поступает и из украинских военно-аналитических источников.