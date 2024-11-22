Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские подразделения взяли под контроль половину населённого пункта Берестки
Военным удалось выйти к центральной улице посёлка, постепенно продавливая оборону ВСУ в этом районе.

  Российская армия продвигается в посёлке Берестки, расположенном на северном берегу Кураховского водохранилища. На данный момент времени штурмовые отряды вышли на центральную улицу, фактически контролируя около половины населённого пункта. Отрядами Вооруженных Сил Украины осуществляется попытка удержать этот район. Однако, российские артиллеристы, а также авиагруппы активно отрабатывают по позициям украинских формирований.

  Специальная Военная Операция не снижает обороты вокруг Кураховского водохранилища, и высокая интенсивность боестолкновений сохраняется в пределах населённых пунктов Петровка, Юрьевка, Сонцовка и Берестки. Российским войскам также удалось осуществить наступление в сторону Успеновки на участке протяжённостью до 3,2 километров, продвигаясь южнее и вдоль лесополосы.

  На юг от Курахово Вооружённые силы России вытесняют украинские войска из населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы и к северо-западу от Трудового, стремясь отрезать позиции частей ВСУ южнее Успеновки. В то же время в Курахово не прекращаются интенсивные столкновения.

  На Великоновосёлковском направлении российские войска продвигаются вдоль реки Шайтанка и нескольких лесополос, продвигаясь на северо-запад от Новодонецкого на участке шириной не менее 4 километров и глубиной более 3 километра. Киев время от времени пытается организовать контрнаступление, но не может остановить наступление российских частей. Подтверждение успехов армии России поступает и из украинских военно-аналитических источников.

#сво #армия #бои #наступление #курахово
+
Написать комментарий (0)
Новейшая чешская артиллерия — колесная гаубица DITA — замечена на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
26
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
4
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
21
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
6
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
+
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
6
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
91
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
21
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
45
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
60
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
3
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Сергей Высоцкий
09:29
#татышо? Вот пару недель назад ставил 11 LTSC. Когда все закончилось, то оказалось что стоят драйвера на материнку гигабайт в550 и видхуу 1060. Для материнки хотела винда даже утилиту поставить, но я ...
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
Евгений Королев
09:29
А история, как ты говоришь, "выплюнула" коммунизм потому, что идея коммунизма - работать на благо общества, а не только своего кармана. Делать что-то, что приносит пользу всем, вместо того чтобы гадит...
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Алексей Кузнецов
09:23
А зачем тут врагов рекламировать? Автора в иноагенты!
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Александр Кравчук
09:20
на xeon 2680v3, rx5700xt gigabyte, 16gb ddr4 2133.играть можно, на средних 50-65 фпс, с просадками до 45фпс.медленная загрузка и прогрузка текстур, но хочу заметить, игра ща на старом hdd sata 3,думаю...
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Евгений Королев
09:20
А с чего ты взял, что история выплюнула гитлеровцев? Из гитлеровцев было создано НАТО - крупнейший военный альянс на сегодня.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
stellsnake
09:20
Потому что ты идиот и в принципе не способен понять как устроен этот мир, что такое коммунизм и почему капиталисты пойдут на всё что бы не допустить его.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Xant1k
09:19
Откуда такие деньги? CPU-18 MB-думаю нормальная в 25+ встанет, а нормальная это с достаточным кол-вом SYS_FAN, норм питаловом, норм радиаками, норм SATA разъёмами а не снизу в ряд как у дерьмо МЯSUSA,...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Redneck_prm
09:16
Когда имеется типичная бюджетная мехклава, но рекламодатель требует развернутую статью.
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
Xant1k
09:15
Мы испытываем на вас. Щас ещё десяток прилетит, откорректируем. Проверим ПВО америкосов и туда полетят межконтиненталки.
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
Xant1k
09:13
Будут. Россия всё учитывает.
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем