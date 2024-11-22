Компания находит способы расширять своё развитие в сфере ИИ, невзирая на западные санкции

Huawei продолжает свой путь в сфере технологий, несмотря на строгие торговые ограничения, наложенные Соединенными Штатами. Компания, которая разрабатывает собственные процессоры, в последнее время также активно занимается созданием чипов для ИИ. Согласно последним данным, в начале 2025 года Huawei планирует начать серийное производство своего нового решения под названием Ascend 910C.

Компания находится в нестабильной ситуации на рынке чипов. Недавние исследования выявили, что чипы, произведенные TSMC, используются в ИИ-ускорителях Huawei, что указывает на то, что фирма ищет пути для обхода существующих торговых запретов. Возможно, Huawei ищет помощь у третьих компаний, таких как Pengxinxu и SwaySure Technology.

Торговые ограничения стали стимулом для Huawei заниматься разработкой и проектированием собственных чипов более автономно. Отзыв лицензий и необходимость подготовки к потенциальным новым ограничениям побудили компанию продолжать работу над процессорами Kirin для своих смартфонов. Аналогичная ситуация наблюдается с чипами искусственного интеллекта, поскольку Huawei не может произвести закупки у NVIDIA.

По информации Reuters, Huawei планирует запустить производство собственного чипа ИИ следующего поколения в начале 2025 года. Однако, это не означает, что компания не испытывает влияния усиливающихся торговых ограничений. Из-за отсутствия доступа к производственным мощностям TSMC и Samsung, Huawei обращается к SMIC, технологии которого уступают конкурентам. В действительности, китайский технологический гигант вынужден будет использовать устаревший 7-нм техпроцесс для своих будущих мобильных процессоров и чипов ИИ.

Ограничения со стороны США также сказываются на доступе к современным технологиям литографии. Это приводит к еще более низкому уровню производства качественных пластин в компании SMIC. По данным отраслевых источников, уровень выхода годных изделий на фабриках SMIC составляет всего около 20%. Тем не менее, Huawei продолжает активно выполнять стратегические заказы, делая акцент на работе с государственными и корпоративными клиентами.