По мнению источника, выход игры может произойти в 2027-2028 годы

В 2019 году Blizzard и NetEase объединились для создания мобильной версии World of Warcraft, действие которой разворачивается в Азероте, но в ином временном контексте. Тем не менее, в 2022 году проект был приостановлен из-за финансовых споров. Игровой журналист Дэниел Камило сообщил, что, похоже, разработка возобновилась.

Камило, проживающий в Шэньчжэне, Китайской Народной Республике, отметил, что недавно он общался с несколькими представителями игровой отрасли, которые подтвердили, что процесс разработки мобильной версии World of Warcraft снова активен. Информатор опубликовал данную информацию в X (прежний Twitter).

Как поясняет Камило, у него нет убедительных фактов, подтверждающих, что Blizzard и NetEase действительно возобновили работу над проектом. В частности, он упоминает, что слышал от коллеги о наличии актуальных вакансий. Напротив, он также общался с людьми, которые не имеют никакой информации о возвращении мобильной версии World of Warcraft. Поэтому стоит с осторожностью относиться к этой утечке. Тем не менее, если информация окажется истинной, Камило предполагает, что релиз может состояться в 2027 или 2028 году.