Инсайдер раскрыл некоторые технические характеристики новой видеокарты от Nvidia

Информатор Kopite7kimi раскрыл предварительные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti. Она займет промежуточное положение между RTX 5070 и RTX 5080. По имеющимся данным, эта модель будет оснащена чипом GB203 и базироваться на референсной плате под названием «PG147 SKU 60». Данная видеокарта будет представлять собой уменьшенную версию GB203, который также планируется использовать в RTX 5080. Таким образом, плата останется практически идентичной, за исключением некоторых незначительных доработок.

Что касается архитектуры графического процессора, ходят слухи, что RTX 5070 Ti будет оснащена 8960 ядрами. Это число превосходит 8448 ядер RTX 4070 Ti SUPER. Касательно теплового пакета, ожидается, что новинка будет иметь 300 Вт, что на 15 Вт больше, чем у RTX 4070 Ti SUPER. Хотя это не такой уж значительный прирост в потреблении энергии, в целом, данная тенденция положительна. RTX 5080 и RTX 5090 имеют более значительные улучшения в характеристиках потребления по сравнению с предыдущими моделями. Тем не менее, TDP не стоит воспринимать как реальное потребление энергии, поскольку в случае графических процессоров линейки Ada "RTX 40" оно оказалось значительно ниже заявленного.

На данный момент конфигурация VRAM остается неизвестной, и интересно, решит ли Nvidia использовать полную 256-битную шину с объемом 16 ГБ или ограничится 12 ГБ с 192-битной шиной. Стоит упомянуть, что RTX 4070 Ti была выпущена с 12 ГБ и 192-битным интерфейсом памяти, но затем получила обновление до 16 ГБ и 256-битного интерфейса в версии SUPER.

Согласно ожиданиям, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti должна быть представлена в следующем году. На данный момент известно, что компания собирается представить первичное трио в виде RTX 5090, 5080 и 5070. 5070 Ti может быть анонсирована позже, так как 5090 и 5080 планируются на январь, а 5070 — на февраль.