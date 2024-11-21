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Zelikman
Changan объявила цены на обновлённую модель CS75 Plus для российского рынка
Цена базовой версии составит 3 540 000 рублей, а самая укомплектованная модель 3 899 900 рублей

  Компания Changan представила новый прайс-лист для кроссовера CS75 Plus. С переходом на новое поколение стартовая цена модели возросла примерно на 300 тысяч рублей, и теперь базовая версия CS75 Plus стоит 3 540 000 рублей. Новинка будет доступна в трех вариантах комплектации, с двумя бензиновыми моторами и исключительно с передним приводом.

  Предыдущая версия Changan CS75 Plus была оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 167 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Однако, в новом поколении базовая комплектация Comfort теперь имеет такой же объем мотора, но с улучшенными характеристиками: он развивает 188 лошадок и 300 Нм, и работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Стандартное оборудование этой версии включает, среди прочего, 19-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, мультимедийную систему с двумя 12,3-дюймовыми экранами и камерами кругового обзора, климат-контроль и кресла с электрическими регулировками.

  Заплатив дополнительно 200 тысяч рублей, можно приобрести CS75 Plus в версии Luxe, которая, помимо датчика дождя, ионизатора для климат-контроля и улучшенного набора ассистентов, оснащена другим двигателем. Этот кроссовер оснастят двухлитровым турбированным мотором, развивающим мощность 233 лошадей и 390 Нм крутящего момента.

  Самой полной комплектацией является Tech, стоимость которого начинается от 3 899 900 рублей. Двигатель у такого CS75 Plus аналогичен тому, что устанавливается в версии Luxe, однако, в эту комплектацию добавлены такие особенности, как атмосферная подсветка, двухслойные стёкла в передних дверях и восемь динамиков.

  В Китае эта модель уже доступна в четвёртом поколении — продажи начались в начале текущей осени. Основные отличия включает обновлённый внешний вид, три дисплея под единой стеклянной панелью в интерьере и новый турбомотор, который при рабочем объёме 1,5 литра развивает 192 лошадки.

#автомобили #транспорт #changan #cs75 plus
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