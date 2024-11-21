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Zelikman
OPPO планирует нарастить свою долю на рынке смартфонов за пределами Китая
Внутри страны китайской компании всё сложнее конкурировать с такими брендами, как Huawei и Xiaomi

  Китайский производитель мобильных телефонов OPPO нацеливается на расширение за пределами страны, стремясь найти новые пути для увеличения дохода в условиях усиленной конкуренции на внутреннем рынке.

  Билли Чжан, старший исполнительный директор, сообщил, что OPPO, являясь четвертым по величине производителем телефонов в мире, готова рассмотреть возможность расширения своего производственного потенциала вне границ Китая, однако, не поделился конкретными планами по этому поводу.

  Чжан отметил ключевую важность Индонезии для стратегии расширения OPPO, так как эта страна является крупнейшей в Юго-Восточной Азии и побуждает транснациональные компании увеличивать свои инвестиции и развивать местное производство. Среди игроков на рынке смартфонов, стремящихся к росту в стране с населением свыше 270 миллионов, находится и Apple Inc. 

  В Индонезии OPPO конкурирует с другими китайскими брендами, такими как Vivo и Xiaomi. В этом году OPPO столкнулась с трудностями на внутреннем рынке, так как компании Huawei и Xiaomi увеличили свои объемы продаж.

  OPPO имеет производственные мощности в таких странах, как Индия, Индонезия, Турция, Пакистан, Бангладеш, Египет и Бразилия и осуществляет продажи через 300 000 торговых точек на более чем 70 рынках. Около 60% ее поставок смартфонов поступает с зарубежных рынков, где особенно активен рост в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину.

#смартфоны #xiaomi #технологии #huawei #oppo
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