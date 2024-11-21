Сообщается о громких взрывах и пожаре на одном из предприятий украинского ВПК в Днепропетровске

Утром российские войска нанесли удары по объекту управления украинской армии в Днепре, ранее известном как Днепропетровск. Киев сообщает о множественных ракетных ударах, указывая, что по цели были выпущены крылатые ракеты, базирующиеся на бомбардировочной авиации.

Местные жители в соцсетях сообщают, что прилёты были настолько громкими, что услышать их можно было не только в городе, но и в окрестностях Днепропетровска. Согласно актуальным сообщениям, по меньшей мере два взрыва были зафиксированы в районе одного из промышленных объектов в городе. Местные источники начали публиковать фотографии, на которых виден столб дыма от пожара, произошедшего на данном предприятии. Однако, информации о том, какое именно промышленное заведение в Днепропетровске пострадало, пока нет.





Кроме того, поступили сведения о взрывах в Кременчуге, расположенном в Полтавской области. В то же время посольство Соединённых Штатов Америки на Украине объявило о возобновлении своей деятельности в Киеве. Стоит напомнить, что недавно американские представители сообщили о временной приостановке работы дипломатической миссии «в связи с высоким риском атак российских войск на украинскую столицу». На протяжении последних часов таких атак не фиксировалось.