Согласно новым утечкам, цена может оказаться ниже, чем ожидалось ранее

Примерно месяц назад инсайдер @I_Leak_VN опубликовал свежие слухи о вероятной начальной цене GeForce RTX 5090. После этого поступили сведения, где говорилось, что Nvidia приостанавливает производство нескольких видеокарт серии RTX 40. Для скорейшей реализации своих остатков, «Зеленый гигант» также организовал акцию, в рамках которой покупатели видеокарт RTX 4000 могли получить в подарок игру стоимостью в 99 долларов.

Недавно Bits And Chips представили обновлённый обзор на возможную цену флагманской видеокарты Blackwell от Nvidia, которая ожидается на рынке в начале следующего года. По данным издания, полученным от источников из Китая и Японии, предполагаемая стоимость GeForce RTX 5090 может быть ниже, чем сообщалось ранее в слухах. Bits and Chips предполагает, что цена будет находиться в районе 1900 долларов.

Однако, специалисты сайта считают, что улучшенные версии, такие как Asus ROG Strix, Gigabyte Aorus и некоторые другие, могут превысить ценовую планку в 2000 долларов. Недавние слухи указывают на то, что Nvidia планирует запустить видеокарту GeForce RTX 5090, которая будет оснащена графическим процессором GB203 и 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Обмен данными будет происходить по 512-битной шине памяти. Более того, источники указывают на то, что Nvidia намерена внедрять новый 12V-2x6 разъем питания, отказываясь от 12VHPWR всего через одно поколение.