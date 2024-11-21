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Zelikman
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Согласно новым утечкам, цена может оказаться ниже, чем ожидалось ранее

  Примерно месяц назад инсайдер @I_Leak_VN опубликовал свежие слухи о вероятной начальной цене GeForce RTX 5090. После этого поступили сведения, где говорилось, что Nvidia приостанавливает производство нескольких видеокарт серии RTX 40. Для скорейшей реализации своих остатков, «Зеленый гигант» также организовал акцию, в рамках которой покупатели видеокарт RTX 4000 могли получить в подарок игру стоимостью в 99 долларов.

  Недавно Bits And Chips представили обновлённый обзор на возможную цену флагманской видеокарты Blackwell от Nvidia, которая ожидается на рынке в начале следующего года. По данным издания, полученным от источников из Китая и Японии, предполагаемая стоимость GeForce RTX 5090 может быть ниже, чем сообщалось ранее в слухах. Bits and Chips предполагает, что цена будет находиться в районе 1900 долларов.

  Однако, специалисты сайта считают, что улучшенные версии, такие как Asus ROG Strix, Gigabyte Aorus и некоторые другие, могут превысить ценовую планку в 2000 долларов. Недавние слухи указывают на то, что Nvidia планирует запустить видеокарту GeForce RTX 5090, которая будет оснащена графическим процессором GB203 и 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Обмен данными будет происходить по 512-битной шине памяти. Более того, источники указывают на то, что Nvidia намерена внедрять новый 12V-2x6 разъем питания, отказываясь от 12VHPWR всего через одно поколение.

#nvidia #видеокарты #технологии #гейминг #rtx 5090
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GeForce RTX 5090: новая видеокарта Nvidia может оказаться доступнее, чем ожидалось
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Китя
13:40
70 градусов не больше.
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АК74
13:39
и бенчи на мове - не считаются!)
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Бахтиер Кудратуллаев
13:37
в аномалия попал. кожа потемнела чутка.
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Александр Ломакин
13:37
Ну не торопитесь с выходом статей....подумайте над мыслью, которую вы хотите донести до читателей и как это сделать. Разделите материал на законченные смысловые блоки и т.п. Ваша аудитория не сплошь ...
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Бахтиер Кудратуллаев
13:36
а сколько температура должна ? игра реагирует на температуру и крашит движок ue5? жесть. я в тфд играю нираху не крашила хоть температура одинаковая. что в сталкере что в тфд
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
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В киберпанке на 4060ти чем больше плюшек НВ вкачаешь - тем играбельнее.
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Immortal_X
13:32
да хоть с 10000$
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Китя
13:31
Смотри за температурами. Если все в норме по температуре. Значит багованная игра.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Шава на Коммунистической
13:31
Що за щирый украинский хлопец на картинке? Ти уже смоктував его чйорны шланг?
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Bratken
13:30
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PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
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