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Zelikman
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
В компании заявили о начале проверки данной технологии ключевыми партнёрами

  Ожидается, что новый 2-нм технологический узел TSMC станет важным шагом вперед на рынке технологий, так как он обещает обеспечить заметный прирост производительности. Это, в свою очередь, ускорит вычислительные возможности устройств по всей отрасли.

  Ранее представленные технологические процессы компании, такие как 3 нм и 5 нм, считались наиболее популярными решениями, однако, 2 нм, судя по всему, действительно заменит их обоих, поскольку данный узел будет принят крупнейшими игроками в сфере технологий. В последнем обновлении раздела «Логические технологии» TSMC указала, что массовое производство 2-нм технологии запланировано на 2025 год. Это не только подтверждает, что этот узел скоро можно будет увидеть в действии, но и новость говорит о том, что клиенты уже находятся на стадии тестирования кремния.

  «Основные клиенты завершили проектирование IP 2 нм и начали проверку кремния. TSMC также разработала низкоомный RDL (слой перераспределения), сверхвысокопроизводительные конденсаторы металл-изолятор-металл (MiM) для дальнейшего повышения производительности. Технология TSMC N2 станет самой передовой в полупроводниковой промышленности как по плотности, так и по энергоэффективности после ее внедрения в 2025 году», — заявили в компании.

  В кратком изложении процесса 2 нм можно отметить, что Apple проявляет интерес как значительный клиент для этого технологического решения. По имеющейся информации, первый запуск нового стандарта запланирован на чипах M5 от Apple, которые будут использоваться в Mac и новых версиях iPad, а также в будущих моделях iPhone 18. В плане рынка ПК ожидается, что как Intel, так и NVIDIA воспользуются этой технологией, при этом Team Blue, вероятно, реализует её в своих грядущих процессорах «Nova Lake», а NVIDIA применит данную технологию в своих AI-решениях на базе архитектуры Rubin.

  С момента официального запуска 2 нм на рынке, предполагается, что TSMC станет свидетелем значительного роста доходов, потенциально превосходящего все другие технологии, если интерес к новинке будет сохраняться длительное время.

#технологии #tsmc #чипы #производство
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