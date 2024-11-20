Официального заявления от компании ещё не поступало, но инсайдеры сообщают, что фирма может выпустить последнюю разрабатываемую модель и выйти с этого рынка

Согласно новым слухам, Oppo может прекратить производство флагманских складных смартфонов. Это говорит о том, что будущее складных устройств выглядит неопределённым, особенно после выхода одного из крупных игроков из этого сегмента.

По имеющейся информации, в компании произошли изменения, которые могут привести к уходу из престижного рынка складных телефонов. Точные подробности о предстоящем выходе производителя не раскрываются. Последний флагманский складной смартфон компании Oppo, предположительно называемый Oppo Find N5, несколько раз сталкивался с задержками. Тем не менее, слухи продолжают утверждать, что Oppo собирается представить преемника модели Find N3. Поэтому несколько экспертов отрасли остаются уверенными в том, что Oppo сохранит своё присутствие на рынке складных устройств.

Многие ведущие компании в области технологий представили несколько версий складных смартфонов. Это означает, что рынок складных аппаратов уже не находится на стадии разработки. Он стал достаточно зрелым для того, чтобы увидеть новинку с тройным механизмом складывания, как, например, Huawei Mate XT.

Тем не менее, стоит отметить, что складывающиеся смартфоны по-прежнему требуют довольно значительных дополнительных затрат. Более того, производители продолжают работать над конструкцией, чтобы уменьшить видимость складки на внутреннем экране, когда он открыт. Такие устройства также имеют множество слабых мест, что делает их более уязвимыми по сравнению с телефонами с моноблочной конструкцией.

Скорее всего, сочетание этих факторов стало причиной ухода компании Transsion с рынка складных смартфонов. Этот крупный производитель электроники, который стоит за брендами Tecno и Infinix, сообщил о том, что не будет продолжения модели Phantom V Fold2.