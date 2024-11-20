Российские вооруженные силы не прекращают свои действия по освобождению Часов Яра. Благодаря успешным операциям российские войска существенно ослабили активность украинских формирований на одном из самых масштабных объектов города — Огнеупорном комбинате. Это предприятие было превращено украинскими военными в укреплённый опорный пункт, однако, оборонительные позиции украинской армии на данном участке были прорваны российскими подразделениями.
В ходе успешных наступательной операции войскам удалось не только занять соседние участки земли, но и взять под контроль часть территории самого предприятия, которое находится в центре города.
Контроль Вооружённых сил России над данным объектом имеет огромную значимость. Это не только означает контроль над определенной частью укреплённой зоны в городской черте, но также связано с тем, что эта территория представляет собой возвышенную часть города. Огнеупорный комбинат расположен на доминирующей высоте, и взятие этой территории показывает, что Киев не смог помешать Вооружённым силам России сохранить «высотное» преимущество. Сейчас в черте города наблюдается баланс сил в этом аспекте.
Западные аналитики указывают, что потеря Вооружёнными силами Украины Часов Яра может в итоге привести к утрате значительных территориальных участков в округе, включая такие ключевые города, как Славянск и Краматорск.