Это позволяет лишить украинских военных «высотного» преимущества

Российские вооруженные силы не прекращают свои действия по освобождению Часов Яра. Благодаря успешным операциям российские войска существенно ослабили активность украинских формирований на одном из самых масштабных объектов города — Огнеупорном комбинате. Это предприятие было превращено украинскими военными в укреплённый опорный пункт, однако, оборонительные позиции украинской армии на данном участке были прорваны российскими подразделениями.

В ходе успешных наступательной операции войскам удалось не только занять соседние участки земли, но и взять под контроль часть территории самого предприятия, которое находится в центре города.

Контроль Вооружённых сил России над данным объектом имеет огромную значимость. Это не только означает контроль над определенной частью укреплённой зоны в городской черте, но также связано с тем, что эта территория представляет собой возвышенную часть города. Огнеупорный комбинат расположен на доминирующей высоте, и взятие этой территории показывает, что Киев не смог помешать Вооружённым силам России сохранить «высотное» преимущество. Сейчас в черте города наблюдается баланс сил в этом аспекте.

Западные аналитики указывают, что потеря Вооружёнными силами Украины Часов Яра может в итоге привести к утрате значительных территориальных участков в округе, включая такие ключевые города, как Славянск и Краматорск.