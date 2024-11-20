Представили автопроизводителя объясняют это высокой процентной ставкой и ослаблением национальной валюты.

На форуме «Транспорт России» Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, сообщил, что в компании рассматривают возможность повышения цен на свои модели в следующем году. Как передает ТАСС, он связывает это с изменением ключевой процентной ставки и девальвацией рубля.

Соколов подчеркнул, что главной причиной формирования цен на отечественные автомобили является именно ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком. Кроме того, курс доллара, который продолжает увеличиваться по отношению к рублю, также существенно влияет на рыночные цены в России. В результате, на Волжском автозаводе не исключают возможности индексации цен на свою продукцию.

Соколов отметил, что с ноября 2023 года до настоящего времени средняя стоимость автомобилей Lada увеличилась на 4,3%. Он подчеркнул, что удержать цены на таком уровне удалось благодаря партнёрам, которые сохраняют конкурентоспособные расценки. В то же время в Минпромторге России сообщили, что АвтоВАЗ планирует в течение следующих шести лет повысить объём производства до 700 тысяч автомобилей в год.

В то же время, компания Lada перенесла дату официальной презентации серийной модели Iskra с февраля на весну 2025 года. Ожидается, что этот новый автомобиль будет разработан на основе высоколокализованной платформы. Россияне смогут выбрать между несколькими вариантами кузова: седаном, универсалом и кроссовером.