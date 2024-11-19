Проведя наступательную операцию со стороны Колесниковки, бойцам удалось выбить силы ВСУ с их позиций

Как сообщают военные Telegram-каналы, российские подразделения выбили части украинских сил с юго-западной окраины посёлка Глушковка, на Купянском направлении. Бойцы осуществили наступательную операцию, продвинувшись со стороны, освобождённого ранее, населённого пункта Колесниковка.

В настоящий момент, как сообщают военные корреспонденты, происходит закрепление на занятых позициях. Российские военные ожидают, контратакующих действий со стороны Вооружённых сил Украины. Позже подразделения возобновят наступление, чтобы взять посёлок под полный контроль.

Харьковский участок линии соприкосновения является одним из наиболее приоритетных, в связи с непосредственной близостью к Луганской Народной Республике и Курской области. Украинские формирования регулярно осуществляют ракетные удары с данного региона. Чтобы свести на нет атаки киевских частей, российская армия планомерно продавливает оборону ВСУ и старается максимально отдалить зону активных боевых действий от российских территорий.

Одновременно с этим, Вооружённые силы России начинают наступательную операцию на Запорожском направлении. Таким образом украинскому Генеральному штабу приходится постоянно перебрасывать свои боеспособные формирования с одного участка на другой. Последнее время нехватка свободных резервов ВСУ ощущается всё сильнее, что также играет существенную роль на поле боя.