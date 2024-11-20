Автомобиль станет самым крупным среди всех имеющихся моделей компании

Илон Маск намекнул, что компания Tesla приступила к разработке новой модели, которая станет самой крупной в её ассортименте. Издание Teslarati сообщает, что, вероятно, речь идет о семейном кроссовере, который может превзойти по размерам текущую Model X.

Маск не раз упоминал о грядущем автомобиле в ответах на вопросы пользователей Tesla в социальной сети X. Один из владельцев, к примеру, разместил фотографию с семьей, состоящей из семи детей, и предложил компании создать что-то более вместительное для такого состава. Маск ответил, что работа над несколькими крупными моделями уже ведётся, но более конкретные детали не озвучил.

Одна из новых моделей, которую планирует разработать компания, представляет собой автономный автобус Robovan, который был анонсирован в ходе презентации роботакси Cybercab. Однако, по заявлениям Илона Маска, Tesla намерена расширить свои горизонты и не ограничиться лишь этим электромобилем.

Ранее Tesla сообщала о своём намерении полностью сосредоточиться на разработке транспорта с автономным управлением. Как сообщает Reuters, после заявления нового президента США Дональда Трампа о намерении пересмотреть законодательство, касающееся функционирования беспилотных автомобилей на общественных дорогах, акции компании выросли на 5%. Говорят, что команда Трампа уже активно ищет квалифицированных специалистов для создания новой правовой базы.

Всего через несколько дней после представления Tesla Cybercab появилась информация о том, что даже если беспилотный автомобиль получит зелёный свет от регулирующих органов, действующие законодательства не позволят компании выпускать более 2,5 тысячи таких электромобилей в год. Сам Илон Маск неоднократно подчеркивал, что процесс получения разрешений от властей для эксплуатации автономных транспортных средств является весьма сложным.