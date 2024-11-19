Сообщается, что игровая приставка PlayStation 6 также будет оснащена графическим процессором UDNA

Согласно информации от инсайдеров, будущие ускорители Instinct MI400 и видеокарты Radeon RX 9000 могут сменить обозначение архитектуры на UDNA. Сперва это должно произойти в области профессиональных графических процессоров — в 2026 году.

На данный момент нет официальной информации о том, сохранит ли AMD брендинг RX 9000 для новой архитектурной линейки. Команда AMD традиционно меняла названия игровых решений с выходом новых архитектур, и существует вероятность, что на этот раз произойдет то же самое.

Будущее поколение графических чипов AMD RDNA 4, в лице Radeon RX 8000, будет нацелено на массовый рынок, так как компания делает шаг назад из сегмента продуктов для энтузиастов, где главенствует NVIDIA. В связи с этим будет интересно узнать, сможет ли AMD с помощью первой версии UDNA восстановить свои позиции в сегменте для геймеров.

Инсайдер zhangzhonghao сообщил на форуме Chiphell следующее:

Кодового названия RDNA5 нет. После RDNA4 будет UDNA. MI400 и RX9000 используют один и тот же UDNA, а архитектура использует конструкцию ALU, похожую на GCN. Массовое производство игрового графического процессора UDNA предварительно запланировано на 26 квартал. Sony PS6 будет использовать UDNA, а процессор пока не определен, будет ли это ZEN4 или ZEN5. Портативная консоль Sony также будет использовать аппаратное обеспечение AMD. Я слышал, что Microsoft выберет между Qualcomm и AMD? Я не знаю об этом Приведенная выше информация получена из цепочки поставок, и я не знаю технических характеристик и производительности.

Интересно, что, согласно слухам, Sony PlayStation 6 также получит архитектуру UDNA. На сегодняшний день Sony PS5 Pro применяет комбинированную конструкцию RDNA 3 и RDNA 4, сохраняя те же вычислительные возможности, что и текущая архитектура, а также используя некоторые технологии, которые появятся в потребительских видеокартах в 2025 году, включая более быструю трассировку лучей и усовершенствованные функции ИИ.

«Красный гигант» также ведёт работу над решением FSR, использующим ИИ для ускорения, которое, как утверждается, во многом похоже на технологию DLSS от NVIDIA.