Посёлок был освобождён ещё 11 ноября, однако, Минобороны не давало комментариев до его полной зачистки

Наступление российской армии способствовало освобождению новых населённых пунктов и территорий от украинских сил. Очередной триумф был зафиксирован за группировкой войск «Центр», которая оперирует на Покровском участке. В свежем отчёте Министерства обороны указано, что под влияние российских военных перешла Новоселидовка, расположенная к северу от Курахово.

Хотя Министерство обороны заявило об освобождении Новоселидовки только сегодня, на самом деле посёлок было полностью очищено от украинских формирований ещё неделю назад. Боестолкновения за село начались в октябре. Российские штурмовые группы вошли в посёлок и начали выбивать их него силы ВСУ.

Тем не менее, штурм населённого пункта был отложен. Второй подход был осуществлён в конце октября, российские войска подошли с уже взятой Измайловки и заняли примерно половину территории. Окончательное установление контроля России над Новоселидовкой состоялось 11 ноября. После этого прошла зачистка района и продолжение наступления, что привело к официальному возвращению посёлка.

На других участках линии соприкосновения российские силы также добились успехов. В Купянске расширена зона контроля. Также успешно отражено несколько контратак ВСУ. В районе Курахово фактически закрыт «котёл», и для выхода находящихся в окружении частей украинской армии сейчас существует коридор шириной 5,5 километра, который продолжает сужаться. С северной стороны Курахово российские бойцы приступили освобождение Берестков, и ВСУ были вынуждены перебросить резервы, сняв их с другого участка. Прогресс также наблюдается в Часов Яре, где части украинской армии испытывают опасения относительно возможного коллапса обороны.