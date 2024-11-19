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Zelikman
Министерство обороны официально подтвердило взятие населённого пункта Новоселидовка
Посёлок был освобождён ещё 11 ноября, однако, Минобороны не давало комментариев до его полной зачистки

  Наступление российской армии способствовало освобождению новых населённых пунктов и территорий от украинских сил. Очередной триумф был зафиксирован за группировкой войск «Центр», которая оперирует на Покровском участке. В свежем отчёте Министерства обороны указано, что под влияние российских военных перешла Новоселидовка, расположенная к северу от Курахово.

  Хотя Министерство обороны заявило об освобождении Новоселидовки только сегодня, на самом деле посёлок было полностью очищено от украинских формирований ещё неделю назад. Боестолкновения за село начались в октябре. Российские штурмовые группы вошли в посёлок и начали выбивать их него силы ВСУ.

  Тем не менее, штурм населённого пункта был отложен. Второй подход был осуществлён в конце октября, российские войска подошли с уже взятой Измайловки и заняли примерно половину территории. Окончательное установление контроля России над Новоселидовкой состоялось 11 ноября. После этого прошла зачистка района и продолжение наступления, что привело к официальному возвращению посёлка.

  На других участках линии соприкосновения российские силы также добились успехов. В Купянске расширена зона контроля. Также успешно отражено несколько контратак ВСУ. В районе Курахово фактически закрыт «котёл», и для выхода находящихся в окружении частей украинской армии сейчас существует коридор шириной 5,5 километра, который продолжает сужаться. С северной стороны Курахово российские бойцы приступили освобождение Берестков, и ВСУ были вынуждены перебросить резервы, сняв их с другого участка. Прогресс также наблюдается в Часов Яре, где части украинской армии испытывают опасения относительно возможного коллапса обороны.

#сво #армия #бои #наступление #минобороны
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