В частности, на это повлиял запрет на поставки современных систем экстремальной ультрафиолетовой литографии от ASML Holding NV.

Как сообщает издание Bloomberg, планы компании Huawei Technologies Co. по разработке более мощных чипов для искусственного интеллекта и мобильных устройств встретили серьёзные трудности. Связано это с американскими санкциями, которые замедлили прогресс Китая в достижении технологического уровня США.

Huawei работает над своими следующими двумя процессорами Ascend, которые являются ответом на доминирующие решения Nvidia. Чипы основываны на уже проверенной 7-нанометровой архитектуре, используемой с течением ряда лет, сообщают осведомлённые источники. Санкции США, не позволяют партнёрам Huawei в производстве чипов приобретать современные системы экстремальной ультрафиолетовой литографии от ASML Holding NV.

Это подразумевает, что основные чипы компании останутся на устаревшей технологии по меньшей мере до 2026 года, сообщили анонимные источники. Процессоры Huawei для серии Mate сталкиваются с похожими проблемами.

Задержки, возникающие у Huawei, влияют не только на ее бизнес, но и на более обширные амбиции Китая в сфере искусственного интеллекта. Эти трудности свидетельствуют о том, что страна еще больше отстанет от США к 2025 году, когда Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., производитель чипов для Apple и Nvidia, начнет массовое производство 2-нм чипов.

К тому же, ключевой производственный партнёр Huawei, компания Semiconductor Manufacturing International Corp., сталкивается с трудностями при массовом производстве даже 7-нм чипов. Согласно словам другого источника, шанхайские производственные линии для 7-нм чипов сталкиваются с низкой эффективностью и ненадёжностью. В ближайшие годы маловероятно, что Huawei сможет обеспечить стабильные объёмы процессоров для своих смартфонов и чипов для искусственного интеллекта, считают эксперты.