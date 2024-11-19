Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Производитель автомобилей Fiat полностью отказался от двигателей внутреннего сгорания
Компания не планирует выпускать даже гибридные модели, весь упор сделан на электрокары

  Компания Abarth, которая прежде всего известна разработкой высокопроизводительных версий серийных автомобилей Fiat, приняла решение прекратить производство машин с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время в ассортименте Abarth представлены только электромобили, и, как отметил руководитель компании Гаэтано Торель, возвращение к созданию автомобилей на топливе не планируется.

  По словам Тореля, отказ от спорткаров с ДВС связан с действующими в Европе нормами по снижению выбросов загрязняющих веществ, которые в свою очередь приводят к повышенным налоговым обязательствам для автовладельцев. Он подчеркнул, что электромобили являются более экономичными в эксплуатации.

  В то же время глава Abarth сообщил, что компания не рассматривает возможность производства гибридных автомобилей, подчеркнув, что бензоэлектрические силовые установки являются компромиссом. Он также подтвердил, что Abarth не намерен становиться независимым производителем автомобилей. Как уточнил Гаэтано Торель, это противоречит философии основателя компании Карло Абарта. Основная бизнес-модель бренда заключается в улучшении характеристик уже существующих серийных автомобилей. При этом класс модели значения не имеет: Abarth уже планирует разработку «заряженной» версии будущего крупного кроссовера Fiat.

  Последним достижением компании стала модель 600e Scorpionissima. Это 280-сильный электрический внедорожник, который стал самой мощной моделью. Вдобавок это первый кроссовер в истории Abarth.

#автомобили #европа #транспорт #рынок #fiat #abarth
+
Написать комментарий (0)
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
Bloomberg: Европе необходимо будет поднять свои расходы на оборону до 720 млрд долларов в год
Reuters: Австрия формально отказалась от газа из РФ, продолжая закупать голубое топливо у Словакии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
7
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
12
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
3
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
+
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Apple рассматривает возможность создания собственного телевизора
1

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
161
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
68
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
17
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
24
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
10
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Manager
15:50
Писал об этом в статье: https://overclockers.ru/blog/RealMan/show/143904/Tablica-s-rezul-tatami-razgona-192-GB-OZU-DDR5-na-AMD-Ryzen-9-7950X 192 ГБ ОЗУ на частоте 5200 МГЦ при таймингах 38-37-37-57-9...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Nvidia&Intel Hater
15:49
не мой видос а фейк от тебя.с сжатием до 720
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Такой то
15:48
подрачиваешь, дебилок?
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
Бoтo -- Чaт
15:43
20-го после 21:00 по Мск будет доступен на торрентах, через пару дней - и с полностью русской озвучкой и вырезанной мумовной.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
Nvidia&Intel Hater
15:39
Да не то слово.народ .дивитесь на суперкачество ДЛСС - супер мм.Даже с длс в пол огрызок 3050 еле тянет.И это я еще не унижал картинку .как кукан -коромысло любит скринить в движении или фейковые видо...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
chi
15:34
Думаю первая и более важная новость это то что в этот раз вместо дошика сенсею выдали калачик с кунжутом... Правда непонятно где великий в статье тему своего заголовка раскрыл... Наверное не каждому ...
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
Андрей Котов
15:33
ТЦК тебя ещё не нашло ? Упырь
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
chi
15:30
Не ну он продлевает многим жизнь , через юмор и веселье....
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
Dimkovski
15:27
Сколько можно уже носиться с этим никому не нужным Линухом?
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
Yaroslav Kireev
15:23
А вот людям то, конечно, мир понять очевидно под силу.
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем