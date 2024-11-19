Компания не планирует выпускать даже гибридные модели, весь упор сделан на электрокары

Компания Abarth, которая прежде всего известна разработкой высокопроизводительных версий серийных автомобилей Fiat, приняла решение прекратить производство машин с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время в ассортименте Abarth представлены только электромобили, и, как отметил руководитель компании Гаэтано Торель, возвращение к созданию автомобилей на топливе не планируется.

По словам Тореля, отказ от спорткаров с ДВС связан с действующими в Европе нормами по снижению выбросов загрязняющих веществ, которые в свою очередь приводят к повышенным налоговым обязательствам для автовладельцев. Он подчеркнул, что электромобили являются более экономичными в эксплуатации.

В то же время глава Abarth сообщил, что компания не рассматривает возможность производства гибридных автомобилей, подчеркнув, что бензоэлектрические силовые установки являются компромиссом. Он также подтвердил, что Abarth не намерен становиться независимым производителем автомобилей. Как уточнил Гаэтано Торель, это противоречит философии основателя компании Карло Абарта. Основная бизнес-модель бренда заключается в улучшении характеристик уже существующих серийных автомобилей. При этом класс модели значения не имеет: Abarth уже планирует разработку «заряженной» версии будущего крупного кроссовера Fiat.

Последним достижением компании стала модель 600e Scorpionissima. Это 280-сильный электрический внедорожник, который стал самой мощной моделью. Вдобавок это первый кроссовер в истории Abarth.