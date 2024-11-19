Эта цифра стала абсолютным рекордом за всё время

Общий объем расходов на приобретение новых автомобилей на российском рынке за месяц впервые достиг отметки в половину триллиона рублей. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат», финансовая ёмкость этого сегмента составила 542,4 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным за всё время мониторинга.

Результаты октября 2024 года на 59,5% превышают показатели аналогичного месяца 2023 года и на 14,3% больше, чем затраты в начале осени. На автомобили китайского производства в октябре было потрачено 334,8 миллиарда рублей, что составило значительную часть всех автомобильных расходов. При этом затраты на китайские автомобили увеличились всего на 7,7% по сравнению с сентябрем, в то время как россияне значительно активнее покупали автомобили из других регионов. Например, расходы на европейские машины возросли на 36,8%, достигнув 59,1 миллиарда рублей, на японские автомобили — на 32%, до 34,2 миллиарда рублей, а траты на автомобили местных брендов увеличились на 24,3%, составив 78,4 миллиарда рублей.

Что касается брендов, то в октябре наибольшую долю продаж занимали марки из Китая и России, вместе они составили 88,4% всех реализованных автомобилей. Эксперты рынка считают, что преодоление рубежа в полтриллиона рублей связано с рекордными продажами автомобилей в октябре на фоне устойчивого роста цен на транспортные средства.

По данным Минпромторга и аналитиков, в минувшем месяце в России было реализовано свыше 180 тысяч новых машин, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозы Комитета автопроизводителей АЕБ указывают на то, что рынок может продолжать свой рост благодаря инерционным факторам. Однако, увеличение ключевой процентной ставки ведёт к повышению стоимости автокредитов, что вероятнее всего, станет препятствием.