По информации военного эксперта, подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, штурмовые подразделения Вооружённых сил Российской Федерации не только закрепились в Купянске, но и увеличили контролируемую зону.
Невзирая на активные контратаки украинских формирований, которые пытались вытеснить российских штурмовиков с их позиций на окраинах Купянска, подразделения российской армии не только удержали позиции, но и существенно расширили зону своего влияния. В настоящее время российские силы увеличили свои численности и организовали логистические цепочки. Российская группировка в Купянске действует аккуратно, постепенно оттесняя украинские войска с занимаемых ими позиций и прорывая их оборонительную линию.
Как подчеркивает Марочко, в городе наблюдается высокая интенсивность боевых действий, с боями на минимальных расстояниях. В некоторых участках разрыв между позициями Вооруженных Сил России и украинской армии составляет всего около 10 метров.
Совсем недавно сообщалось о том, что руководство ВСУ ввело свои резервы в бой. Был проведено несколько контратак, однако, успешных результатов для Киева они не принесли. Российская армия отразила эти нападения и продолжила наступательные действия.