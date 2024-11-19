По словам военного эксперта Марочко, ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать, но успеха не имели

По информации военного эксперта, подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, штурмовые подразделения Вооружённых сил Российской Федерации не только закрепились в Купянске, но и увеличили контролируемую зону.

Невзирая на активные контратаки украинских формирований, которые пытались вытеснить российских штурмовиков с их позиций на окраинах Купянска, подразделения российской армии не только удержали позиции, но и существенно расширили зону своего влияния. В настоящее время российские силы увеличили свои численности и организовали логистические цепочки. Российская группировка в Купянске действует аккуратно, постепенно оттесняя украинские войска с занимаемых ими позиций и прорывая их оборонительную линию.

Как подчеркивает Марочко, в городе наблюдается высокая интенсивность боевых действий, с боями на минимальных расстояниях. В некоторых участках разрыв между позициями Вооруженных Сил России и украинской армии составляет всего около 10 метров.

Совсем недавно сообщалось о том, что руководство ВСУ ввело свои резервы в бой. Был проведено несколько контратак, однако, успешных результатов для Киева они не принесли. Российская армия отразила эти нападения и продолжила наступательные действия.