По мнению представителей ведомства, компания имеет слишком большое влияние в сфере поисковых систем

Высокопоставленные чиновники антимонопольного управления Минюста Соединённых Штатов Америки намерены обязать компанию Google, являющуюся частью Alphabet Inc., продать свой веб-браузер Chrome. Это станет знаковым шагом в борьбе с одним из крупнейших гигантов в сфере технологий.

Согласно информации от инсайдеров, ведомство направит свой запрос судье, который постановил, что Google неправомерно захватила рынок поисковых систем, с просьбой о мерах, связанных с ИИ и ОС Android для мобильных устройств.

Представители антимонопольного агентства и штаты, которые присоединились к делу, также собираются в среду рекомендовать федеральному судье Амиту Мехте ввести требования по лицензированию данных. Эта информация была предоставлена анонимными источниками. Из-за деликатности обсуждаемого вопроса они не стали называть свои имена.

Если Мехта согласится с данными предложениями, это открывает возможность для изменений в сфере онлайн-поиска и стремительно растущей индустрии искусственного интеллекта. Дело было инициировано в начале президентства Трампа и продолжено при Джо Байдене. Это является самой решительной попыткой контролировать технологических гигантов со времён, когда Вашингтон попытался разделить Microsoft Corp. двадцать лет назад.

Наличие самого востребованного веб-браузера имеет критическое значение для рекламного сектора Google. Компания имеет возможность отслеживать действия пользователей и применять эти данные для более точного таргетинга рекламных кампаний, которые составляют львиную долю её дохода. Кроме того, Google использует Chrome для перенаправления пользователей к своему главному продукту в области ИИ, Gemini, который может трансформироваться из чат-бота в помощника.