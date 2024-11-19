Министерство промышленности требует от компании уделить больше внимания исследовательской деятельности и разработкам внутри страны

Как сообщили информированные источники, компания Apple Inc. увеличила свои инвестиции в Индонезию практически десятикратно, пытаясь убедить власти страны снять санкции на продажи iPhone 16.

В соответствии с инсайдерской информацией, Apple намерена вложить около 100 миллионов долларов в экономику страны в течение следующих двух лет. Ранее планы компании предусматривали инвестирование порядка 10 миллионов долларов в построение завода по выпуску аксессуаров и компонентов.

Вслед за тем, как Apple анонсировала своё расширенное предложение, Министерство промышленности Индонезии потребовало от компании пересмотреть свои инвестиционные планы, уделив больше внимания исследовательской деятельности и разработкам в области смартфонов внутри страны, сообщают источники. Ведомство пока не вынесло окончательного решения относительно последнего предложения от Apple, добавили инсайдеры.

После первоначального запроса Apple, министерство пригласило представителей компании для встречи с министром Агусом Гумивангом Картасасмитом. Однако, по прибытии в Джакарту им сообщили, что глава ведомства недоступен, в результате чего встреча состоялась с генеральным директором министерства.

Новое предложение об инвестициях от Apple стало актуальным после того, как в октябре Министерство промышленности запретило продажи iPhone 16. Решение было принято из-за того, что компания не выполнила требования о 40% местных компонентов, необходимых для мобильных устройств.