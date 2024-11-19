Также он подчеркнул, что против использования переданных Германией вооружений на территории Российской Федерации

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Украине в поставках крылатых ракет Taurus. В ходе пресс-конференции на саммите G20 в Бразилии он уточнил, что Германия не планирует предоставлять такие ракеты или разрешения на использование другого немецкого оружия для атак на территорию России.

Шольц отметил, что поставляя подобные системы и разрешая их применение, Германия фактически вступает в прямую конфронтацию с Россией. Он также добавил, что передача ракет потребует участия вооруженных сил Германии для их настройки, чего страна стремится избежать.

Таким образом, Германия сохраняет свою позицию относительно военной поддержки Украины, несмотря на обсуждения в Евросоюзе о возможности снятия ограничений на удары по российским объектам.

Однако, в ФРГ есть и несогласные с решением канцлера Шольца касательно ракет. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает правительство предоставить Зеленскому дальнобойное вооружение, как это делают другие государства.

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры», — отметила она.

Зеленский с нетерпением ожидает поступления немецких ракет Taurus, обладающих значительно большей дальностью по сравнению с британскими и французскими аналогами. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 км.