Проект будет доступен PlayStation VR2 и SteamVR, а позже появится на платформе Meta

Представлен первый сюжетный трейлер игры Alien: Rogue Incursion, разработанной компанией Survios, известным автором VR-игр. Это студия, получившая множество наград за свои проекты, такие как Spirit Vector, Electronauts и Zombies на Holodeck. Их последняя работа, Big Rumble Boxing: Creed Champions, вышла в 2021 году как игра без поддержки VR, и теперь разработчики снова возвращаются к виртуальной реальности с новым проектом.

Alien: Rogue Incursion планируется к выпуску 19 декабря 2024 года для PlayStation VR2 и SteamVR. Пользователи платформ Meta* смогут попробовать игру в начале 2025 года, хотя точная дата выхода пока не объявлена.

В этой новой игре пользователи будут следить за бывшим морским пехотинцем Зулой Хендриксом и её ИИ-партнёром Дэвисом 01. Им предстоит провести рискованную миссию в заражённом исследовательском центре на планете Пурдан. Игроки могут получить уникальный скин для оружия и бронекостюма, созданный по мотивам Alien: Romulus, сделав предварительный заказ в данный момент. Также имеется вариант Deluxe Edition, который дополнительно включает в себя синие камуфляжные доспехи, специальные скины для оружия и цифровой артбук Alien: Rogue Incursion. Стандартное издание Alien: Rogue Incursion доступно для предзаказа по цене 39,99 долларов, в то время как Deluxe Edition предлагается за 49,99 долларов.

Подробности о Alien: Rogue Incursion были опубликованы в блоге PlayStation ТQ Jefferson, главой по продуктам компании Survios. В своем сообщении он раскрыл, что игра официально достигла стадии «золотого» релиза перед запуском в следующем месяце и поделился информацией о создании трейлера, который должен привлечь внимание потенциальных игроков.

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