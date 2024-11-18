Южнокорейская фирма рассчитывает добиться запрета на товары BOE, избавившись от ключевого конкурента на рынке дисплеев

Несмотря на то, что решение было принято в пользу Samsung, предварительное постановление ведомства позволяет BOE продолжать поставлять дисплеи для Apple, которые предназначены для использования в устройствах, таких как ожидаемый iPhone SE 4. Однако, ситуация еще не разрешена, поскольку Samsung подала запрос на пересмотр решения ITC. Ожидается, что окончательный вердикт будет принят в марте следующего года, что совпадет с запланированным выходом бюджетного iPhone SE 4.

Этот случай не первый на счету ITC в отношении BOE. Ранее сообщалось, что Специальный комитет по КПК направил письмо в Министерство обороны США, указывая на то, что китайские производители дисплеев, такие как BOE, представляют угрозу для национальной безопасности. В недавнем отчёте говорится о том, что ITC отказал Samsung в запросе на запрет поставок дисплеев BOE в США, поскольку это никак не скажется на индустрии в данном регионе.

Анонимный инсайдер из патентной сферы сообщил, что ITC рассматривает множество факторов при принятии решения о запрете на деятельность компании в США. Например, даже если имеет место нарушение патента, но это не затрагивает ситуацию в отрасли страны, то такие запреты не вводятся. В случае с Samsung, их мотивация кажется очевидной, если BOE не будет участвовать в конкурсе, Apple придётся закупать комплектующие именно у южнокорейской корпорации.

BOE смогла снизить цены Samsung и стала основным поставщиком экранов для iPhone SE 4. По данным источников, Apple пыталась договориться о цене в 25 долларов за OLED, но Samsung не смогла согласовать условия, что открыло путь BOE как основному альтернативному варианту.